Reviravolta portuguesa no dérbi ibérico garante meias-finais do Mundial

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal venceu esta segunda-feira a Espanha por 4-2, em jogo dos quartos de final do Mundial de Futsal e está apurado para as meias-finais da competição.

No jogo grande dos quartos de final do Campeonato do Mundo, Portugal concretizou a reviravolta frente à rival Espanha. A Seleção Nacional teve uma boa primeira parte e aproveitou o penálti falhado por Adri para manter o jogo empatado sem golos ao intervalo.

No começo da segunda parte a Espanha marcou dois golos em dois minutos, pela autoria de Adolfo e Adri, e foi conseguindo travar os ataques de Portugal. Aos 31 minutos, André Coelho reduziu e Zicky Té fez o empate após uma boa jogada.

Já no prolongamento, a seleção portuguesa marcou mais dois golos e consumou a reviravolta, vencendo por 4-2.

Portugal está assim nas meias-finais do Mundial e fica à espera do vencedor do encontro entre Irão e Cazaquistão.