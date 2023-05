Reviravolta sadina atira Real para o Campeonato de Portugal

Rui Almeida Santos Hoje às 20:14 Facebook

Reduzido a dez jogadores desde o minuto 6 e a perder ao intervalo, o Vitória do Setúbal virou o resultado na casa do Real e levou a decisão da permanência na Liga 3 para a última jornada da Série 3. O Sporting B bateu o Oliveira do Hospital e ficou a depender apenas de si para se manter.

Foi mesmo de ir às lágrimas. O Vitória de Setúbal virou o resultado em Massamá (2-1) com um golo do histórico Zequinha e mantém a esperança em permanecer na Liga 3 na próxima temporada.

O jogo fica marcado pela expulsão precoce de François, aos seis minutos, por falta dura sobre o isolado Danilson. Os sadinos até reagiram bem ao contratempo e dispuseram da primeira oportunidade de golo, com Filipe Oliveira, no coração da área contrária, a rematar para as mãos de Iuri Miguel.

No entanto, o Real acabaria por se adiantar no marcador aos 32 minutos, por Dino, num lance em que a defesa setubalense se mostrou muito permissiva.

Encostado às cordas, com o espetro da despromoção a pairar sobre si, o Vitória de Setúbal entrou determinado na segunda parte e empatou num penálti no mínimo discutível, por alegada falta de Bruno Almeida sobre Zequinha, que Mário Mendonça converteu no 1-1.

Agora era o Real quem lutava por evitar a queda ao Campeonato de Portugal. A equipa de Massamá não regateou esforços para o conseguir, mas faltou-lhe discernimento para finalizar os lances prometedores que ia criando.

Aos 77 minutos, Diogo Castro, descoberto no interior da área por Pedro Rosas, atirou à malha lateral. No lance seguinte, Danilson foi expulso, complicando a vida ao Real.

O Vitória, por seu lado, ganhava redobrado ânimo, que virou euforia aos 82 minutos, quando Zequinha completou a reviravolta ao finalizar de forma perfeita um belo contra-ataque desenhado pelo ataque sadino.

Aos 90 minutos, Paulinho chegou a fazer o 2-2, mas o lance foi invalidado por mão na bola do capitão do conjunto de Massamá. E assim se esfumava a última esperança do Real em evitar a queda ao Campeonato de Portugal esta tarde.

Igualmente emotivo foi o duelo entre Oliveira do Hospital e Sporting B, em Tábua, que os leões venceram por 3-1. Na estreia a titular pela equipa B leonina, depois de recuperar de uma lesão grave num joelho que demorou cerca de um ano meio a debelar, Tiago Ferreira foi a figura principal no importante triunfo dos verde e brancos, que na última jornada da Série 3 dependem apenas de si para se manterem na Liga 3.

O jovem avançado, filho de Mamede, antigo médio revelado no Vitória de Setúbal que chegou à Serie A italiana, adiantou os leões ao minuto 19, de grande penalidade, e completou o bis no arranque da segunda parte. Pelo meio, André Salvador marcou pelos oliveirenses, também de penálti.

Após o 2-1, o Sporting B procurou fechar o jogo, mas mostrou-se perdulário. Num espaço de poucos minutos, Miguel Menino viu o guarda-redes adversário, Chastre, desviar a bola por si rematada para a barra, Fatawu e Mateus Fernandes falharam o golo no mesmo lance, e Chico Lamba cabeceou com perigo na sequência de um pontapé de canto.

Nos últimos minutos, o Oliveira do Hospital arriscou na busca pelo empate, que lhe garantiria desde logo a manutenção, mas seriam os leões a voltar a marcar, por Rodrigo Ribeiro, a passe de Diogo Cabral.

Na última jornada da Série 3, que promete ser escaldante, o Vitória de Setúbal recebe o Oliveira do Hospital, enquanto o Sporting B defronta o já despromovido Real.