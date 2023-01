Reviravolta termina jejum de triunfos do Vitória de Setúbal na Liga 3

JN Hoje às 13:01 Facebook

Quase três meses depois, o Vitória de Setúbal voltou a vencer na Série B da Liga 3. Os sadinos sobem ao oitavo lugar da tabela, em igualdade pontual com o Fontinhas, adversário que derrotou, esta manhã, no Bonfim, no jogo que fechou a 14.ª jornada.

Num jogo que valeu, sobretudo, pela segunda parte, o Vitória de Setúbal recuperou de uma desvantagem na receção ao Fontinhas, venceu por 2-1 e escalou vários lugares na Série B da Liga 3.

Os açorianos marcaram primeiro, aos 67 minutos, por Rhuan, que aproveitou uma desatenção de José Varela para inaugurar o marcador.

A resposta dos sadinos não tardou, com Mário Mendonça a repor a igualdade aos 73 minutos, na execução perfeita de um livre frontal.

A reviravolta ficou completa em cima do minuto 90, quando Pedro Machado cabeceou para o 2-1 do Vitória de Setúbal, que já tinha acertado por duas vezes nos ferros, em ambos os casos por Rodrigo Pereira.

No sexto minuto do tempo de compensação, Vilmar acertou na barra da baliza sadina, perdendo uma excelente oportunidade para evitar o desaire dos açorianos, que somaram a quarta derrota consecutiva no campeonato.