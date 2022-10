Revista "FourFourTwo" elege Messi como o melhor de sempre

JN Hoje às 12:24 Facebook

Cristiano Ronaldo fecha o pódio da eleição da revista "FourFourTwo" para o melhor futebolista da História. A lista é liderada pelo argentino Lionel Messi.

A revista "FourFourTwo" publicou a lista dos 100 melhores jogadores da História do futebol, colocando o argentino Lionel Messi no topo de um pódio que fica completo com o compatriota Diego Maradona e o português Cristiano Ronaldo, por esta ordem.

Seguem-se o brasileiro Pelé (4.º), o francês Zinedine Zidane (5.º), ​​​​​o neerlandês ​​Johan Cruyff (6.º), o norte-irlandês George Best (7.º), o alemão Franz Beckenbauer (8.º), o húngaro Ferenc Puskás (9.º) e o brasileiro Ronaldo, que fecha o top 10. Eusébio figura na 23.ª posição e Luís Figo na 94.ª.

A revista britânica atualizou o ranking que havia publicado há cinco anos. Nessa altura, Diego Maradona figurava na primeira posição, tendo sido ultrapassado por Lionel Messi, que era segundo em 2017.

Cristiano Ronaldo também progrediu no ranking, ao tirar Pelé do último lugar do pódio.