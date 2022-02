Revolta de Darwin com empurrão insular

Uruguaio bisou em apenas dois minutos na reviravolta encarnada, que começou num erro enorme de Villaneuva, ao cometer uma grande penalidade

Dois golos de Darwin Núñez, em apenas dois minutos, permitiram às águias vencer o Santa Clara (2-1) e reduzir a distância para os rivais, que se encontram no topo da tabela: o F. C. Porto está, agora, a 10 pontos e o Sporting a quatro.

Forçados a aproveitar o empate no clássico, os encarnados dominaram, mas foram um conjunto com falta de entrosamento no plano ofensivo e pouco criativo. Sofreram com a eficácia e simplicidade de jogo do adversário, que esteve em vantagem, mas deram a volta à situação num ápice, embora o primeiro golo tenha sido fruto de um enorme brinde de Villanueva - penálti escusado - e depois na letalidade de Darwin, que marcou numa situação aparentemente fácil. A equipa continua no caminho dos triunfos, mas com evidentes falhas. O Santa Clara, mesmo sem duas unidades fulcrais, deu boa imagem.