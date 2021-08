Revolução na convocatória de Portugal sub-21

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:34 Facebook

Rui Jorge anunciou, esta quinta-feira, a convocatória de Portugal para o jogo frente à Bielorrússia, a contar para a qualificação para o Euro 2023 de sub-21.

Portugal não pode contar com 18 jogadores, habituais convocados que somaram várias internacionalizações pela seleção sub-21, devido às limitações da idade. Na baliza, Diogo Costa, Luís Maximiano e João Virgínia já não estão disponíveis para Rui Jorge. Na defesa, não puderam ser convocados Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Abdu Conté, Thierry Correira e Pedro Pereira. No meio campo, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Filipe Soares e Pedro Gonçalves. No setor ofensivo, Francisco Trincão, Dany Mota, Rafael Leão e Jota.

A lista de 24 jogadores conta com os seguintes atletas:

Guarda-redes: Celton Biai, João Monteiro, João Gonçalves;

Defesas: Eduardo Quaresma, João Mário, Jota Gonçalves, Nuno Tavares, Tiago Djaló, Tiago Araújo, Tomás Tavares, Tomás Araújo;

Médios: Afonso Sousa, André Almeida, Fábio Vieira, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tomás Händel, Vítor Ferreira;

Avançados: Fábio Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Gonçalo Borges, Henrique Araújo, Tiago Tomás;

Portugal defronta a Bielorrússia a 6 de setembro, no primeiro encontro após a derrota frente à Alemanha na final do Euro 2020 de sub-21.