Revolução no onze do F. C. Porto para o jogo com o Aves

A estreia do defesa Tomás Esteves pela equipa principal do F. C. Porto é a grande novidade no onze escolhido por Sérgio Conceição para defrontar o Aves, na noite desta terça-feira, na Vila das Aves, numa partida da 27.ª jornada da Liga, agendada para as 21.15 horas.

Os castigos de Alex Telles e Manafá obrigaram o treinador dos azuis e brancos a operar mudanças no setor mais recuado, fazendo entrar o jovem lateral direito, naquele que é o jogo de estreia pela equipa principal na Liga, e o central Diogo Leite para o lado esquerdo.

Mas as mexidas não se ficam por aqui. O F. C. Porto vai apresentar-se em 4x3x3, sem Danilo Pereira e Marega, que deixam o onze por opção técnica. Para os respetivos lugares entram Matheus Uribe e Otávio.

Já Nuno Manta Santos optou por um sistema mais defensivo, colocando três centrais em campo.

O encontro será dirigido por Carlos Xistra, de Castelo Branco, enquanto Bruno Esteves (Setúbal) estará no VAR.

Eis os onzes de Aves e F. C. Porto:

Aves: Fábio Szymonek; Banjaqui, Buatu, Diakité e Afonso Figueiredo; Kevin Yamga, Estrela, Falcão e Bruno Morais; Pedro Soares e Mohammadi

Treinador: Nuno Manta Santos

Suplentes: Raphael Aflalo, Ruben Oliveira, Pedro Delgado, Boateng, Tshibola, Macedo, Bruno Lourenço, Varela e Mato Milos

F. C. Porto: Marchesín; Tomás Esteves, Pepe, Mbemba e Diogo Leite; Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio; Corona, Zé Luís e Luis Díaz

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Romário Baró, Aboubakar, Marega, Danilo Pereira, Soares, Fábio Vieira, João Mário, Vítor Ferreira