Ribeirão reergue-se com raça de lobos do mar

Clube minhoto quer trilhar regresso aos escalões nacionais com projeto reforçado por antigos protagonistas do Varzim

Como herdeiro da história e tradição do extinto G.D. Ribeirão, o novo Ribeirão FC está a posicionar-se para recolocar a vila do concelho de Famalicão no mapa do futebol nacional. Criado em 2015, o clube fez todo um trajeto desde o fundo até ao topo dos escalões da A.F. Braga, estando agora pronto, e em boa posição com o segundo lugar da Série B do Pró-Nacional, para subir ao Campeonato de Portugal.

Neste novo impulso do emblema minhoto, há protagonistas com vasta experiência em patamares superiores, desde logo Pedro Faria, antigo presidente do Varzim, que lidera em Ribeirão um processo de implementação de uma SAD no futebol sénior. No plantel estão alguns nomes que deram nas vistas nos poveiros como os jogadores Nelsinho, Rui Coentrão, Nélson Agra ou Stanley, habituados às competições profissionais, mas que aceitaram descer alguns degraus para integrar o projeto.