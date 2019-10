Ribery empurra árbitro e apanha três jogos de castigo

Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado francês ainda se desculpou pelo comportamento no Fiorentina-Lazio, mas não se livrou da mão pesada da federação.

O avançado da Fiorentina, Franck Ribéry, foi suspenso por três jogos, por empurrar o árbitro assistente no final do desafio da nona jornada da Liga italiana, diante da Lazio.

Além de falhar as partidas frente a Sassuolo, Parma e Cagliari, o jogador francês, que ingressou esta temporada no conjunto de Florença, proveniente do Bayern Munique, foi multado em 20 mil mil euros pelo "comportamento desrespeitoso".

Antes de o castigo ser conhecido, Ribery recorreu às redes sociais para se desculpar pelo sucedido.

"Lamento imenso o que aconteceu na última noite. Peço desculpa aos meus colegas, ao treinador e aos adeptos. Também peço desculpa ao Sr. Passeri, no final do jogo eu estava muito agitado e triste. Espero que ele possa compreender o meu estado de espírito", escreveu no Twitter.