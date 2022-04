Ricardinho: "Cheguei a um patamar tão alto que é hora de partilhar"

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

No rescaldo da derrota nas meias-finais da Champions, com o Sporting (6-2), Ricardinho, jogador do derrotado ACCS, falou do futuro e motivou os companheiro de equipa a não desanimarem com o objetivo de evoluir.

"No meu caso, tenho quase a certeza de que foi a minha última Liga dos Campeões. Não sei o que vai ser o futuro, mas já cheguei a um patamar tão alto que é hora de partilhar. Quando comecei a jogar nestes palcos, eu tinha ainda 17 anos, também perdi. E só jogando contra os melhores é que vamos evoluindo, até que somos nós os melhores. Agora estou outra vez do outro lado da moeda e o que eu tento ensinar aos meus companheiros é que não podem estar cómodos, têm que sair da zona de conforto para poderem voar", referiu Ricardinho.

O craque, que tantas alegrias deu a Portugal, sabia de antemão da dificuldade da partida, mas instigou os companheiros do ACCS a continuarem a crescer, para um dia sonharem com títulos europeus. "Por mais que seja algo que esperássemos, é sempre triste perder. Mas tenho orgulho que estes jogadores tenham a oportunidade de jogar contra os melhores, que aprendam e que percebam que tem que continuar a trabalhar para chegar a outro patamar. Sabíamos que ia ser difícil, mas também ficou patente a qualidade da nossa equipa", concluiu.