Ricardinho conta como uma bofetada da mãe lhe mudou a vida

Em entrevista, o internacional português, Ricardinho, falou de como uma bofetada dada pela mãe influenciou a transferência para o Benfica.

"Fizeram-me uma proposta para ganhar três ou quatro vezes mais, disseram que eu ia ser o melhor do mundo. Parecia que me estavam a contar o que aconteceu depois na minha vida", começou por recordar Ricardinho, ao canal do Movistar.

"Eu fiquei a olhar e ele [o responsável do Benfica] só me perguntou: queres ou não? E eu disse "sim, sim". E ele disse: "então aperta a minha mão, que para mim o aperto de mão vale mais do que tudo. Eu nunca tinha saído nem do Porto. E depois recebi uma chamada do Freixieiro que queria reunir comigo, mas que queria que fosse em minha casa. Abriu uma mala com cinco ou dez mil euros, que disse que era para nós. Pensei que era perfeito, jogava num grande clube do Porto, ficava perto de casa", afirmou.

No entanto, uma bofetada da mãe deu-lhe uma lição para toda a vida. "Ao olhar para o monte de dinheiro disse: "combinado". Então a minha mãe deu-me uma bofetada, ali, à frente do presidente. Eu fiquei branco e desatei a chorar, mais por vergonha do que pela dor. E ela disse-me: o que estás a fazer? Nós somos pobres, mas somos honestos. Deste a tua palavra ao Benfica, não foi? Então vais para lá. Vais aprender a saber que a palavra vale mais do que tudo", recordou, agora, o jogador de forma sorridente.