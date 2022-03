Ricardinho despede-se da seleção a 7 de abril em Gondomar

O antigo capitão português vai cumprir a derradeira internacionalização na terra natal, no primeiro de dois jogos de preparação da equipa das quinas com a Bélgica

Ricardinho, antigo capitão da seleção nacional de futsal, vai cumprir a derradeira internacionalização a 7 de abril, no Multiusos de Gondomar, no primeiro de dois jogos de preparação de Portugal com a Bélgica. A partida terá início às 21h30.

Desta forma, o antigo futsalista cumprirá o grande sonho de encerrar o capítulo na seleção portuguesa em casa e entrando em campo com os filhos, algo que sempre procurou em toda a carreira.

Recorde-se que a 9 de novembro de 2021, Ricardinho anunciou a despedida da seleção nacional, após 187 internacionalizações e 141 golos marcados. Na cerimónia realizada na Cidade do Futebol, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, desafiou-o a realizar o último jogo de quinas ao peito em solo português e esse momento vai acontecer no próximo mês.

O "Mágico" vai fazer parte do estágio da equipa orientada por Jorge Braz. O "Mágico" vai fazer parte do estágio da equipa orientada por Jorge Braz até 7 de abril, disputando o primeiro jogo com a Bélgica.

A entrada para o encontro no Multiusos de Gondomar será livre e os bilhetes-convite poderão ser levantados no recinto desportivo, em data a definir.

Em declarações ao site federativo, Ricardinho mostrou-se "muito grato" pela concretização do grande objetivo pessoal: "Vou estar de volta à seleção nacional, com a camisola das quinas e ouvir novamente o hino que tanto me faz arrepiar e que da última vez me fez chorar. Depois de mais de 40 títulos conquistados, ainda me faltava um", disse o antigo capitão português.

"Será um dia especial. Vou ter a possibilidade de me despedir onde tudo começou, onde joguei o primeiro Europeu, na minha casa e com os meus. Acima de tudo, com o grande desejo que sempre tive: entrar em campo com os meu filhos num jogo da seleção nacional. Eternamente grato por todo o carinho", acrescentou Ricardinho.

Convocados

Jorge Braz divulgou entretanto os 16 eleitos para as partidas de preparação com a Bélgica, agendadas para 7 e 9 de abril, com destaque para a estreia absoluta de Nuno Miranda (Portimonense), chamado pela primeira vez:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas);

Fixos: André Coelho (FC Barcelona), Gonçalo Sobral (CRC Quinta dos Lombos), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting);

Fixo/Ala: Afonso (Benfica);

Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal), Miguel Ângelo (Sporting), Miranda (Portimonense), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Ricardinho (ACCS Futsal) e Tiago Brito (SC Braga/AAUM);

Universais: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM);

Pivô: Hugo Neves (Eléctrico FC)