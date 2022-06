Ricardinho despede-se do ACCS ao fim de duas temporadas

Ricardinho anunciou, através das redes sociais, que vai deixar o ACCS, emblema da 2.ª Divisão francesa.

O melhor jogador da história do futsal português encerra assim um capítulo de duas temporadas, nos quais cumpriu apenas 18 jogos, tendo marcado 11 golos, e deixa no ar a incerteza acerca do próximo destino futebolístico. Ricardinho deixou ainda uma crítica vincada à estrutura do clube. "Infelizmente não conseguimos dar continuidade ao sonho de projeto com pouca estrutura".

Numa carreira recheada de jogos e títulos, Ricardinho representou Miramar, CSKA, Benfica, Nagoya Oceans e Movistar, num total de 446 jogos e 353 golos.

Em termos de troféus conquistados o "Mágico", de 36 anos, soma 32 títulos de competições nacionais e nove internacionais, dos quais se destacam 3 Ligas dos Campeões, um Europeu e um Mundial, ambos por Portugal.