Ricardinho está em negociações com o Braga

O clube minhoto, sabe o JN, está a negociar a contratação de Ricardinho. O atleta já esteve reunido com o presidente António Salvador.

Ricardinho está a um passo de regressar a Portugal. O atleta, que está a recuperar de uma lesão, dificilmente vai ficar em França uma vez que o ACCS, clube francês que representou na última época, foi despromovido ao segundo escalão na secretaria por alegadas irregularidades associadas com a fiscalização da massa salarial e orçamentos.

O Braga, que já contratou o espanhol Pola e o brasileiro Elisandro, ex-companheiros de Ricardinho no Inter Movistar, quer agora, sabe o JN, juntar o português, eleito seis vezes o melhor do mundo, ao plantel minhoto e as negociações já estão a decorrer. O atleta já se reuniu com o presidente António Salvador mas a contratação ainda não ficou fechada.