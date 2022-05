Ricardo Alves: "Temos de nos abstrair do que se passou na Liga"

JN Hoje às 19:28 Facebook

Defesa do Tondela diz que a final da Taça de Portugal chega "num contexto difícil" após a despromoção e que a equipa quer "deixar uma imagem positiva".

Uma semana depois de ter sido despromovido ao segundo escalão, o Tondela tem a oportunidade de conquistar a Taça de Portugal, na final de domingo frente ao F. C. Porto. No meio de uma montanha-russa de emoções, Ricardo Alves, um dos capitães do emblema beirão, aborda o estado de espírito da equipa.

"É um contexto difícil, mas pensámos que era um jogo especial para todos nós. Foi com esse pensamento que nos preparámos. Tentámos de alguma forma separar as águas e tentar esquecer a descida de divisão", disse, descrevendo os "dias difíceis" após a despromoção, mas destacando a importância da final. "Isto é um jogo especial para nos, para Tondela, para a nossa região, temos de ter a capacidade de nos abstrair do que se passou na Liga e aproveitar ao máximo neste dia", disse, abordando ainda o favoritismo do F. C. Porto.

"Vamos entrar em campo para tentar ganhar. O F. C. Porto é favorito, campeão nacional, mas temos as nossas armas. Sabemos que o F. C. Porto é uma equipa forte, já os defrontámos este ano e a nossa preocupação foi preparar-nos da melhor forma possível. Mas temos noção que o F. C Porto é muito forte em todos os aspetos. Vamos tentar contrariar essa fortaleza e tentar conquistar a Taça, levá-la para o nosso museu", explicou o defesa tondelense.