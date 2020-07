Ricardo Araújo Pereira apoia candidatura de Noronha Lopes

JN Hoje às 11:13 Facebook

Ricardo Araújo Pereira é o primeiro nome na lista de apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.

O humorista e reconhecido adepto do Benfica encabeça a lista de apoiantes do gestor João Noronha Lopes, que na passada quinta-feira oficializou a sua candidatura à presidência do Benfica, fazendo frente ao atual dirigente encarnado Luís Filipe Vieira.

O candidato às eleições do Benfica, que se realizam em outubro, já foi vice-presidente do clube no tempo de Manuel Vilarinho, o presidente que antecedeu a Luís Filipe Vieira na liderança do clube da Luz.

Além de Ricardo Araújo Pereira, Noronha Lopes apresenta na sua lista de apoiantes nomes como o radialista Pedro Ribeiro, o gestor Pedro Norton, o escritor Jacinto Lucas Pires, o cineasta António-Pedro Vasconcelos e o professor universitário Pedro Adão e Silva.