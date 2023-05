Ricardo Araújo Pereira festejou golo do Benfica em direto durante programa na SIC

JN Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O apresentador de televisão Ricardo Araújo Pereira festejou em direto o segundo golo do Benfica frente ao Sporting, durante o programa "Isto é Gozar com quem Trabalha".

O humorista estava a falar da TAP quando gritou "golo". "Desculpem, estava a pensar noutra coisa", afirmou, ao celebrar o golo que deu o empate aos encarnados no penúltimo jogo do campeonato, deixando a decisão do título para o último jogo.

Ricardo Araújo Pereira voltou por instantes ao caso TAP, para depois voltar ao momento que o fez distrair "É que estava tão difícil", brincou enquanto passava um lenço de papel na testa.

PUB