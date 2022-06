Ricardo Brandão é Dragão até 2024

O pivot, Ricardo Brandão, prolongou o vínculo com o F. C. Porto até 2024. O jogador, de 18 anos, já teve a oportunidade de se estrear pela equipa principal em 2021/22.

Embora só tenha participado em seis jogos do campeonato - nos quais fez três golos - Brandão já soma um título de campeão nacional e a renovação aumentou as expectativas em fazer história pelos dragões. "É incrível renovar com o F. C. Porto, um clube tão grande, poder treinar com o plantel principal todos os dias e fazer parte dos planos futuros do clube. É incrível. As expectativas são atingir o máximo de objetivos com a camisola do F. C. Porto", disse o jovem.

Natural de Aveiro, Ricardo Brandão chegou ao clube em 2020, proveniente do Alavarium e teve ainda a oportunidade de se estrear na Liga dos Campeões com a camisola azul e branca - esteve no empate (26-26) com o Flensburg. A esta conquista, importante na carreira do jovem pivot, Brandão alia mais um título no palmarés: a vitória no Torneio das 4 Nações, pelas seleções nacionais jovens.