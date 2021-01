Ricardo Costa sai do Boavista após ser agredido por adeptos

JN Hoje às 17:05 Facebook

O Boavista anunciou, esta sexta-feira à tarde, que Ricardo Costa deixou de ser diretor desportivo do futebol profissional e que será substituído por Fary Faye. O ex-jogador pediu a demissão após ter sido, alegadamente, agredido física e verbalmente por adeptos no treino de quinta-feira.

"A Boavista FC, Futebol SAD comunica que Ricardo Costa cessou as funções de Diretor Desportivo para a área do Futebol Profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye. O Boavista FC agradece a Ricardo Costa todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviu este símbolo", avançou o clube em comunicado.

Ricardo Costa, também em comunicado, relatou as razões que o levaram a abandonar o cargo. "Hoje abandonei as minhas funções no Boavista FC após um atentado à minha integridade física no dia de ontem [quinta-feira], durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças. Não reúno mais condições para continuar no cargo", avançou o ex-jogador, citado pela SportTV+.

"Desejo o melhor à equipa técnica, aos meus atletas e ao clube, pelo qual sempre tive grande estima e respeito", completou Ricardo Costa, que tinha assumido o cargo em agosto passado, depois de ter colocado um ponto final na carreira.

Fonte da SAD axadrezada salientou que o "Boavista condena e continuará a condenar todo e qualquer ato de violência".