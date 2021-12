Ricardo Esgaio testa positivo à covid-19

JN Hoje às 16:34 Facebook

O jogador, de 28 anos, é o mais recente caso entre os leões e o terceiro nas últimas duas semanas. Vai estar em isolamento e falhará os próximos dois jogos.

Depois de Coates e Paulinho, Ricardo Esgaio é o terceiro caso de covid-19 no Sporting, em pouco mais de duas semanas. O último teste do lateral veio com resultado positivo, o que vai afastá-lo dos próximos compromissos dos leões, a começar com o Penafiel, para a Taça da Liga.

Devido ao período de isolamento exigido, de 10 dias, o jogador, de 28 anos, também falhará o confronto com o Gil Vicente, para o campeonato, e está em dúvida para o Casa Pia, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.