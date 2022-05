Ricardo Fernandes é o novo diretor desportivo da Oliveirense

JN Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A UD Oliveirense, que esta época garantiu a subida à Liga Portugal 2, anunciou esta quinta-feira a contratação de Ricardo Fernandes como diretor desportivo do departamento de futebol.

"Ricardo Fernandes assume pasta do futebol da União Desportiva Oliveirense Futebol SAD. Com um vasto conhecimento de futebol e um currículo recheado, Ricardo Fernandes chegou a acordo com a UD Oliveirense SAD para exercer funções de Director Desportivo. Bem-vindo, Ricardo Fernandes", escreveu a equipa de Oliveira de Azeméis na mensagem publicada nas redes sociais.

O antigo médio, de 44anos, que conta com passagens pelo F. C. Porto e Sporting, fez quase toda a carreira profissional fora de Portugal, contando com passagens pelo Chipre, Ucrânia e Grécia, mas foi no Felgueiras, em 2017/18, que pendurou as chuteiras.