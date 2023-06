Ricardo Guima renova com o Desportivo de Chaves por mais uma época

JN/Agências Ontem às 22:35 Facebook

Ricardo Guima vai continuar ao serviço do Desportivo de Chaves por mais uma época.

O médio português Ricardo Guima, de 27 anos, renovou com o Desportivo de Chaves por mais uma temporada e vai continuar a acompanhar o clube na I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira o emblema transmontano.

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD têm o prazer de anunciar que o jogador Guima renovou contrato com o [clube]", referiu o conjunto flaviense em nota divulgada nas redes sociais.

Ricardo Guima, médio centro de 27 anos, foi um dos protagonistas da subida dos transmontanos à I Liga portuguesa de futebol na época de 2021/2022.

Já no principal escalão do futebol português, na mais recente temporada, cumpriu 33 jogos e marcou um golo, tendo sido "um dos pilares do meio-campo transmontano", frisou o clube na mesma nota.

A caminho da terceira época ao serviço do Desportivo de Chaves, clube onde já cumpriu 56 jogos, o médio aveirense mostrou-se "feliz" por poder continuar no plantel transmontano.

"[Estou] muito feliz por continuar aqui. Havia vontade de ambas as partes para continuar este projeto, chegámos a acordo e estamos aqui para continuar a nossa caminhada e a nossa história", vincou num vídeo divulgado pelo emblema transmontano.

O médio prometeu, ainda, "ser o Guima de sempre, que vai dar tudo em campo, deixar a vida em campo".

Formado no Taboeira, Benfica e Oliveirense, o médio passou antes por Sporting B, Académica e Lodzki (Polónia).