Ricardo Horta à espreita da seleção

Avançado arsenalista é o melhor marcador português da Liga nas últimas seis temporadas.

Goleador, capitão e uma das figuras dos arsenalistas. A época que Ricardo Horta está a realizar é a mais prolífera a nível ofensivo. O avançado tem uma média de 0,6 golos por jogo, a maior da carreira, superando, para já, a temporada 2019/20, quando teve um registo de 0,4 tentos.

Com os dois golos marcados na vitória de domingo frente ao Estoril (2-0), Ricardo Horta chegou aos 100 golos como profissional e tornou-se no melhor marcador português da Liga nas últimas seis épocas, com 55 tentos apontados. O avançado superou assim o registo de Pizzi que, até ao momento, tem 54 golos.

Nas últimas três épocas, Horta participou diretamente em 70 golos do Braga (tentos e assistências). Apesar deste registo, o atacante nunca foi convocado por Fernando Santos para a seleção nacional. No entanto, a importância que o avançado demonstra ter na equipa minhota supera aquela que outros habituais convocados pelo selecionador têm demonstrado nas últimas três épocas. Rafa Silva, do Benfica, participou em 51 golos das águias, enquanto Gonçalo Guedes contribuiu diretamente para 23 no Valência. Em grande forma, Ricardo Horta vai piscando o olho a Fernando Santos