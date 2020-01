Ricardo Horta: "Ainda nos esperam mais coisas boas"

Nuno Barbosa Hoje às 22:03 Facebook

O autor do golo que valeu o triunfo do Braga sobre o F. C. Porto e a consequente conquista da edição 2019/20 da Taça da Liga, já se pronunciou sobre o triunfo.

"Entrámos muito bem no jogo, mas creio que o F. C. Porto esteve por cima no arranque da segunda parte. De qualquer forma a vitória assenta-nos bem. Temos tidos altos e baixos, mas a qualidade da equipa é sempre a mesma. Temos grandes jogadores, um grande plantel... Ainda nos esperam mais coisas boas", afirmou Ricardo Horta, que também foi eleito MVP da partida pela Liga Portugal.

O central Bruno Viana foi mais curto na reação ao triunfo conseguido na última final four da Taça da Liga disputada em Braga. "Merecemos o título. A festa vai durar até de manhã".