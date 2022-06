Ricardo Horta aponta para a titularidade

Golo apontado à Espanha dá-lhe crédito. Rotação de Fernando Santos deve proporcionar estreia a titular.

A temporada de sonho a nível individual de Ricardo Horta continua. Depois de ter contribuído com 22 golos e 10 assistências na temporada do Braga, tornando-se no português com mais contribuições direta para golos, regressou à seleção nacional oito anos depois da única internacionalização que havia somado e o retorno trouxe a estreia a marcar, saltando do banco para empatar (1-1) o jogo frente à Espanha em Sevilha.

Face ao calendário apertado de Portugal, o golo do arsenalista valeu-lhe crédito que o aproximam da estreia a titular, crescendo a hipótese de ser lançado no onze já frente à Suíça, amanhã. Se tal não acontecer, é quase certo que será aposta de início frente à República Checa, na quinta-feira. "Chegas, marcas um golo, marcas pontos, isso é perfeitamente normal", disse o selecionador nacional Fernando Santos, após o encontro com os espanhóis.