Avançado do Braga ficou com ferimentos na zona da testa.

Ricardo Horta foi atingido com uma garrafa de água lançada da bancada de Alvalade, após a vitória do Braga frente ao Sporting. O avançado ficou com algum sangue na zona da testa.

