Ricardo Horta: Cimentar o legado no campo e no salário

Ricardo Horta torna-se no jogador mais bem pago do Braga. Em breve poderá liderar o ranking de jogos.

A renovação do contrato de Ricardo Horta foi um passo significativo na história do avançado nos arsenalistas. Não só cimenta o legado como figura do clube dentro de campo, mas também na folha salarial. Segundo apurou o JN, o prolongamento do vínculo do jogador, de 28 anos, representou um aumento substancial no salário, tornando-o no mais bem pago de sempre dos bracarenses.

A cumprir a sétima temporada na Cidade dos Arcebispos, Ricardo Horta vincou-se como uma bandeira dos minhotos. Em maio do ano passado, passou a ser o melhor marcador do Braga e, com o passar do tempo, foi tornando-se em figura incontestável no onze de qualquer treinador que passe pela Pedreira.