Ricardo Horta com fogo nas botas

Arnaldo Martins Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado premiado procura manter mira afinada com o Benfica

O capitão Ricardo Horta, que leva 19 golos em todas as competições esta época, foi distinguido com o prémio de melhor golo no mês de fevereiro. Um livre superiormente executado, que na ocasião lançou a equipa minhota para a reviravolta (2-1) com o P. Ferreira. "Agradeço à Liga por este prémio, foi o golo mais bonito que fiz esta época", disse, com o galardão nas mãos.

Segue-se o Benfica, na abertura da 28.ª jornada, e Ricardo Horta procura marcar, pela terceira vez seguida, frente aos encarnados. Marcou na final da Taça de Portugal (2-0) e na última derrota (6-1), na Luz.