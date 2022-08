Ricardo Horta "despede-se" do Braga e Gonçalo Guedes perto do Wolverhampton

Num dia calmo no mercado de transferências, destaque para a "despedida" de Ricardo Horta e a ida de Gonçalo Guedes para a equipa de Bruno Lage.

Braga: Tal como o JN adiantou, o clube arsenalista e o Benfica já chegaram a acordo pela transferência de Ricardo Horta. No final do jogo deste domingo diante do Sporting, o avançado juntou-se aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos e fez gestos que pareceram ser de despedida.

Sevilha: O clube espanhol emitiu, este domingo, um comunicado a confirmar um princípio de acordo pela contratação de Isco. Na mesma nota, os andaluzes adiantaram que o jogador espanhol está prestes a assinar um contrato válido por duas temporadas e só o chumbo nos exames médicos poderá impedir o negócio.

Wolverhampton: O treinador do emblema "che", Gennaro Gattuso, já deu como certa a saída de Gonçalo Guedes para um clube da Premier League e, este domingo, soube-se de onde veio a proposta. Segundo o jornal "Marca", o Valencia vai aceitar uma proposta de 30 milhões de euros do Wolverhampton de Bruno Lage.

PSV: Sangaré chegou a ser apontado ao Benfica mas Ibrahim Sangaré renovou com o clube holandês. O médio defensivo de 24 anos, uma das figuras da última época do PSV, prolongou a ligação ao emblema de Eindhoven até 2027.

PSG: O clube francês contratou Renato Sanches e Vitinha mas prepara-se para ter mais um médio no plantel. Segundo o "Corriere dello Sport", Fabián Ruiz, que nas últimas semanas foi associado ao Real Madrid, está a caminho do PSG num negócio que vai render 25 milhões de euros ao Napoli.