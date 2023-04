Ricardo Horta e Banza estão prontos a assumir trono

Dupla leva 13 golos, tal como Vitinha, que saiu em janeiro para o Marselha. Luta interna salutar, no Sporting de Braga.

Os dois golos de Banza, na semana passada, ao Nacional, em jogo para a Taça de Portugal (5-0), e o tento de Ricardo Horta, no domingo, na receção ao Gil Vicente para a Liga (1-0), colocaram os dois jogadores em igualdade com Vitinha, na qualidade de melhores marcadores dos guerreiros, com 13 golos cada.

Contabilizando todas as competições, o trio assinou 39 dos 91 golos apontados pelo Braga nesta época (43%), sendo que Vitinha saiu no final de janeiro para o Marselha, de França. Na altura, o atacante natural de Cabeceiras de Basto era claramente o melhor artilheiro da equipa minhota, mas entretanto a situação alterou-se. A veia goleadora exibida pelos braguistas nos últimos quatro jogos (12 golos marcados), reordenou o topo da tabela interna, situação que poderá ter desenvolvimento sexta-feira, na visita ao Casa Pia (20.15 horas), no encontro que abre a 29.ª jornada da Liga.

Numa salutar competição interna, além do referido trio há mais dois jogadores teoricamente em condições de ainda virem a assumir o rótulo de melhor marcador da equipa: Abel Ruiz, que contabiliza dez golos, e Iuri Medeiros, que tem nove.

Já uma eventual coroação de um futebolista do Braga como o melhor marcador do campeonato, tal será mais complicado. A seis jornadas do final, Gonçalo Ramos e João Mário, ambos do Benfica, têm 17 tentos cada.

O Braga nunca viu consagrado nenhum melhor marcador, mas por duas vezes teve jogadores com o segundo melhor registo, casos de João Tomás (2004/05) e Lima (2011/12). Na época passada, Ricardo Horta foi o terceiro melhor marcador da Liga.