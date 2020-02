Ricardo Horta e Bruno Lage foram os melhores em janeiro

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:57 Facebook

Ricardo Horta venceu o prémio de Melhor Jogador da Liga portuguesa e Bruno Lage foi considerado o melhor treinador da Liga, prémios relativos ao mês de janeiro.

Ricardo Horta foi distinguido como o Melhor Jogador do mês de janeiro da Liga portuguesa. O atleta do Sporting de Braga conquistou 20,74% dos votos, superando Bruno Fernandes, ex-Sporting, (14,81%) e Francisco Trincão, também do Sporting de Braga (8,89%).

O jogador marcou dois golos frente ao Belenenses SAD e completou uma assistência contra o F. C. Porto, estando assim diretamente envolvido em três golos da equipa.

Já é o segundo prémio que conquista em janeiro, depois de ter sido considerado o Avançado do Mês.

Bruno Lage foi considerado pela segunda vez consecutiva o Treinador do Mês da Liga portuguesa. O técnico do Benfica obteve 28,36% dos votos, seguindo-se de Micael Sequeira, treinador adjunto do Sporting de Braga (23,13%), e Carlos Carvalhal, do Rio Ave (19,40%).

O Benfica conseguiu cinco vitórias em cinco jogos sob o comando de Lage.

Nota para o treinador adjunto do Sporting de Braga, Micael Sequeira, que substitui Rúben Amorim, técnico principal, que por não ter os requisitos obrigatórios (curso de treinador nível 4) não pode ser nomeado para estes prémios.