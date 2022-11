Ricardo Horta e Diego Lainez levam Braga aos oitavos de final

O Braga teve de sofrer a bom sofrer, mas garantiu um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal, após o triunfo, desta quinta-feira, frente ao Moreirense, da Liga 2, por 2-1. Ricardo Horta atingiu uma marca redonda ao serviço dos arsenalistas, mas acabaria por ser Lainez, a dois minutos dos 90, a acabar com as dúvidas sobre o vencedor do encontro.

O cronómetro marcava o primeiro quarto de hora da partida quando Ricardo Horta fez história. Um mau atraso de Hugo Gomes "isolou" Vitinha, com o avançado a assistir o capitão de equipa que, de forma fácil, festejou o 100.º golo ao serviço dos arsenalistas, no dia em que soube que está convocado para o Mundial 2022.

Parecia que o mais difícil estava feito, mas o Moreirense tinha outras ideias e reagiu muito bem: aos 27 minutos, Ofori cruzou para Alan, Tiago Sá ainda defendeu o primeiro remate, mas Platiny estava no sítio certo para, de forma acrobática, marcar o golo do empate.

Os cónegos só não deram a volta ao resultado pouco depois porque Tiago Sá assinou uma grande defesa a remate de Madson, que tinha ultrapassado, com enorme facilidade, à marcação de quatro jogadores bracarenses. No outro extremo do terreno, Pasinato travou uma tentativa de Iuri Medeiros e o intervalo não chegou sem um grande momento.

Nas compensações da primeira parte, Ricardo Horta assinou um remate de grande classe, mas a bola embateu na barra da baliza de Pasinato.

A pressão bracarense acentuou-se na segunda parte, Vitinha chegou a marcar mas estava em fora de jogo e os adeptos da casa só descansaram a dois minutos dos 90. Após uma belíssima tabela com Banza, Diego Lainez não desperdiçou na cara de Pasinato.

Já em tempo de compensação, Artur Soares Dias assinalou grande penalidade a favor do Braga, após mão de Hugo Gomes, mas, chamado à conversão, André Horta permitiu a defesa do guarda-redes do Moreirense.

O falhanço poderia ter custado bem caro aos guerreiros, já que aos 90+5 minutos André Luís teve o empate na cabeça, mas atirou por cima.