Ricardo Horta e Fernando Santos entre os premiados na Legião de Ouro

Sporting de Braga junta família na Gala Legião de Ouro e atribuiu maior prémio ao selecionador nacional

Fernando Santos foi homenageado com o prémio Guerreiro de Honra pelo Sporting de Braga, na Gala Legião de Ouro que teve lugar no Theatro Circo. O selecionador nacional recebeu das mãos de António Salvador o galardão e o presidente arsenalista destacou o facto do técnico ter levado Portugal "à conquista de dois importantes troféus internacionais, o último dos quais a Liga das Nações, em 2019", depois da conquista do Europeu em 2016. "Parabéns pela honestidade, pela frontalidade, pela ambição e pelo exemplo de alguém que não teme dizer que Portugal é grande e que Portugal pode e deve aspirar às maiores conquistas. No Sp. Braga é precisamente assim que pensamos", afirmou o líder braguista.

Ricardo Horta ganhou o prémio de futebolista do ano e, à entrada, agradeceu aos colegas de equipa "porque o futebol é um desporto coletivo e nada se ganha sozinho". Sobre o jogo com o Benfica, no sábado, notou que "o Braga entra em todos os jogos para ganhar e na Luz é mais um".

No discurso, António Salvador deixou um forte apelo à união, frisando que crescer implica "um caminho difícil, que muitos não querem que possa ser feito". "Por isso, é que é um caminho que só pode ser percorrido com união, sem divisionismos e sem fações", disse, deixando ainda expresso o desejo de "ver crescer a base social" do clube.

Na festa marcaram presença, entre outros, o presidente da Liga, Pedro Proença, e o diretor da FPF, José Couceiro, tendo-se notado a ausência do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Lista de premiados

Guerreiro de Honra: Fernando Santos

Treinador do ano: Miguel Santos (futebol feminino)

Futebolista do ano: Ricardo Horta

Atleta do ano: José Paulo Lopes (natação)

Guerreiro de Ouro e Mérito: Jordan Santos (futebol de praia)

Atleta amador do ano: Luís Saraiva (atletismo)

Jovem atleta do ano: Léa Barros (Karaté)

Atleta revelação do ano: Ricardo Lopes (Futsal)

Prémio carreira: Álvaro Portela

Funcionário do ano: Paulo Ferreira

Guerreiro Cidade Desprotiva: Dinis Gama (sub-15)