Ricardo Horta e o interesse do Benfica: "Não aconselho a experiência a nenhum jogador"

O avançado do Braga relembrou, esta quarta-feira, o interesse do Benfica no último mercado de transferência e garante que, apesar da mudança para a Luz não se ter concretizado, está "feliz" e "concentrado" no clube minhoto.

"Posso dizer que não aconselho a experiência a nenhum jogador, pelo que eu passei, pelo que se passou, pelo que se inventou também, mas já passou, já não há volta a dar, é passado. O foco agora é no Braga, no jogo de amanhã, quero voltar a mostrar o meu trabalho, o trabalho que tenho desenvolvido no Braga. O interesse houve, como todos sabem, mas as coisas não se deram e pronto. Volto a dizer, é passado, agora o caminho é para a frente e pensar no jogo de amanhã, que é o mais importante", começou por dizer Ricardo Horta.

PUB

Sobre o jogo com o St. Gilloise, agendado para quinta-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, o melhor marcador da história dos guerreiros do Minho destacou a responsabilidade o Braga e a vontade de regressar aos triunfos depois da goleada (1-4) sofrida diante do F. C. Porto, na última jornada da Liga.

"Vínhamos de um percurso sem derrotas, um percurso muito bom até ao último jogo, que infelizmente perdemos, mas a equipa soube reagir muito bem. Trabalhámos esta semana para reagir a essa derrota e tenho a certeza que vamos apresentar uma equipa muito competitiva, com muita vontade de vencer, vamos dar tudo para voltar às vitórias. A nossa ideia passar por ficar em primeiro lugar no grupo D e, para isso, temos não só que ganhar o jogo de amanhã, mas também os outros. Vai ser um jogo contra uma equipa muito difícil, que também tem seis pontos, que joga bem, acho que vai ser um bom jogo. Sabemos das virtudes e debilidades que eles têm. Não conhecendo o campeonato belga, sabemos que é muito competitivo, tal como o nosso, e tem muitas boas equipas, como ficou demonstrado nessa vitória do Brugge. Mas, espero que o St. Gilloise não faça nenhuma gracinha amanhã", vincou.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo D, com seis pontos, e Union St. Gilloise, segundo, também com seis, defrontam-se a partir das 20 horas de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pela árbitra francesa Stéphanie Frappart.