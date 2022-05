Ricardo Horta eleito Melhor Jogador e Avançado de abril

JN/Agências Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Braga recebeu as distinções de melhor avançado e jogador do mês de abril, da Liga, tendo somado 29,86% dos votos em ambas as categorias.

Na hora de receber os prémios, o capitão dos guerreiros mostrou-se satisfeito e fez questão de salientar o esforço coletivo: "O segredo é o trabalho da equipa. O futebol é um jogo coletivo, onde todos dependemos dos nossos colegas. Acabei por ser eu a receber o prémio, mas foi um bom trabalho de toda a nossa equipa", referiu o jogador, de 27 anos.

Nos cinco jogos disputados em abril, Ricardo Horta somou dois golos e duas assistências, tendo contribuído de forma decisiva para os bons resultados do Braga (quatro vitórias, sendo que duas delas foram com Benfica e F. C. Porto e um empate no Estoril).

Em ambas as votações, Ricardo Horta superou o benfiquista Darwin e o portista Taremi.