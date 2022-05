Futebolista do Braga já tinha sido eleito o melhor avançado do mês.

Ricardo Horta foi eleito o melhor jogador do mês de abril pela Liga Portugal com 29,86% dos votos. O extremo do Braga participou em cinco partidas da equipa arsenalista, tendo marcado dois golos e duas assistências. Na mesma altura igualou Mário Laranjo como o melhor marcador de sempre dos minhotos com 92 golos.

Horta superou assim Darwin Núñez, do Benfica, que obteve 27, 78% dos votos, e Mehdi Taremi, do F. C. Porto, com 25%.