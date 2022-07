Ricardo Horta entre os 30 jogadores que seguem para o estágio no Algarve

O treinador do Braga chamou 30 futebolistas, para o "retiro" algarvio da equipa minhota, que decorrerá a partir desta sexta-feira, até dia 24. O capitão Ricardo Horta, apesar de ser alvo do mercado, segue para o sul do País.

Ricardo Horta figura entre os jogadores escalados pelo técnico Artur Jorge, para o estágio do Sporting de Braga, de pré-temporada. O capitão dos arsenalistas integra a comitiva que ruma, na noite desta quinta-feira ao Algarve, mantendo-se integrado nos trabalhos de preparação da nova época, apesar de ser alvo do mercado, nomeadamente do Benfica.

De realçar que, dos 30 jogadores chamados para a ida ao Algarve, metade são oriundos da formação do clube minhoto.

Lista de jogadores convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo;

Defesas: Víctor Gómez, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Guilherme, Bruno Rodrigues, Sequeira, Moura e Borja

Médios: Al Musrati, Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Schurrle, Iuri Medeiros, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Roger;

PUB

Avançados: Abel Ruiz, Mario González, Dinis Rodrigues, Ricardo Horta e Vitinha.

Durante o estágio no Algarve, o Braga disputará três jogos de preparação, o primeiro dos quais já nesta sexta-feira (19 horas), em Lagos, frente ao Middlesbrough (Inglaterra), sessão que será aberta ao público.

Depois, a equipa minhota, ainda na região algarvia, realizará mais dois jogos-treino, frente a Bournemouth (Inglaterra), no dia 19, e com o Portimonense, no dia 23, sendo que ambos os encontros decorrerão à porta fechada.

De volta ao Minho, o Braga terá no dia 29 (20 horas), no Municipal, a apresentação aos sócios, frente ao Celta de Vigo, de Espanha.