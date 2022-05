Ricardo Horta já valeu 15 pontos ao Braga

Ricardo Horta é atualmente a grande figura do Braga. O capitão dos minhotos é o melhor marcador da equipa (20 golos) e ainda contribuiu com 10 assistências em 46 jogos disputados em todas as competições.

A importância do avançado não se vê só nos números, mas também na forma como é relevante no processo ofensivo da equipa, sendo um futebolista que capta sempre a atenção dos defesas contrários.

Na presente temporada, Ricardo Horta já valeu um total de 15 pontos ao Braga, tendo marcado os golos que deram a vitória à equipa minhota em cinco partidas no campeonato. O avançado marcou o golo solitário que valeu o triunfo frente ao Belenenses SAD, F. C. Porto e Tondela e ainda apontou os dois tentos contra o Paços de Ferreira (2-1) e Estoril (2-0).