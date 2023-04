Ricardo Horta mantém Braga na rota do sonho

Golo do avançado português decisivo na vitória minhota no Jamor frente ao Casa Pia. Arsenalistas passam à condição para o segundo lugar.

O Braga soma e segue. Graças a um golo de Ricardo Horta, venceu (1-0) ontem à noite o Casa Pia e contabilizou a quarta vitória consecutiva no campeonato, ocupando à condição o segundo lugar e encurtando também a distância para o líder Benfica. Com a qualificação muito bem encaminhada para a Liga dos Campeões, os arsenalistas ainda sonham com o título e, no Jamor, frente aos gansos, mostraram superioridade em todos os capítulos. A vitória foi justa e só não foi tranquila porque a equipa, dirigida por Artur Jorge, demorou a entrar em campo e acabou por só concretizar uma vez.

Com o mesmo onze que derrotou, na jornada anterior, o Gil Vicente, o Braga fez uma primeira parte sonolenta, com apenas um ou outro momento de verdadeiro perigo para a baliza de Ricardo Batista, os quais surgiram perto do intervalo. Aos 35 minutos, um remate de Ricardo Horta passou perto do poste e, nos descontos, Iuri Medeiros esteve também bastante perto de marcar, o pontapé saiu por cima. Já o Casa Pia, que desceu bastante de produção na segunda volta do campeonato, apareceu apenas a espaços, ainda assim a primeira chance no jogo pertenceu-lhe, mercê um cabeceamento de Godwin que falhou o alvo por pouco.