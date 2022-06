Ricardo Horta no melhor 11 de 2021/22

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O braguista é o primeiro jogador do clube minhoto a constar na equipa do ano da Liga, e o primeiro que não pertence a F. C. Porto, Sporting e Benfica.

O internacional português Ricardo Horta, do Sporting de Braga, integra o melhor onze da edição 2021/22 da Liga como um dos melhores avançados, anunciou, esta segunda-feira, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O braguista é o primeiro jogador do clube minhoto a constar na equipa do ano, e o primeiro que não pertence a F. C. Porto, Sporting e Benfica, após ter sido um dos mais votados por parte dos treinadores e capitães dos 18 emblemas da competição.

Ricardo Horta, que cumpriu a sexta temporada ao serviço dos bracarenses, tornando-se no melhor marcador de sempre do clube, tem sido apontado pela imprensa portuguesa como possível reforço do Benfica para a próxima temporada.

A escolha de Ricardo Horta junta-se às de mais nove atletas: o guarda-redes Diogo Costa (F. C. Porto), os defesas Pepe e Mbemba (F. C. Porto) e Pedro Porro e Matheus Reis (Sporting), os médios Vítor Ferreira e Otávio (F. C. Porto) e Matheus Nunes (Sporting) e o avançado Darwin (Benfica).