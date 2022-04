Ricardo Horta quebra jejum e ataca recorde

Avançado está a dois golos da marca de Mário Laranjo. Tem três jogos para fazer história.

De jogo para jogo, Ricardo Horta vai-se estabelecendo cada vez mais como uma figura histórica dos minhotos. O avançado, de 27 anos, já leva 90 golos pelos arsenalistas e está a dois do topo da lista de melhores marcadores, liderada por Mário Laranjo, com 92 tentos.

O golo da vitória frente ao F. C. Porto, no passado dia 25 de abril, permitiu a Ricardo Horta alcançar a marca redonda dos 90 golos com a camisola do clube minhoto, o 20.º na temporada em todas as competições. Com este registo, o avançado português ainda tem três jogos para conseguir igualar ou superar Mário Laranjo como o melhor marcador de sempre dos bracarenses.