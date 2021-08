Ricardo Horta rejeita proposta dos EUA e Braga propõe renovação

JN Hoje às 22:11 Facebook

O Braga revelou, esta terça-feira, em comunicado, ter recebido uma proposta pelo avançado português Ricardo Horta do Atlanta United, num negócio a ronda os 15 milhões de euros, mas o jogador recusou mudar-se para os Estados Unidos da América.

"O SC Braga recebeu ontem [segunda-feira] uma proposta formal por parte do Atlanta United FC de 17,8 milhões de dólares [15 milhões de euros] (a pronto pagamento) - aos quais acrescenta-se mais 5 por cento referente ao mecanismo de solidariedade - para a compra de 100 por cento dos direitos económicos do jogador Ricardo Horta", comunicou o clube arsenalista no site oficial.

Segundo acrescenta a missiva dos minhotos, no momento da renovação do contrato, em 2019, ficou acordado que o clube deixaria o jogador sair "mediante uma oferta igual ou superior a 15 milhões de euros". "Por isso, apesar da incontestável importância que o jogador tem no Clube - não apenas dentro como fora do campo -, a possibilidade de saída para os Estados Unidos da América foi colocada à consideração do atleta", esclarece o Braga no comunicado.

E prossegue: "Após curta reflexão, Ricardo Horta agradece o interesse do Atlanta United FC, mas entendeu rejeitar esta oferta, alegando que este não era o momento de abandonar um Clube no qual se sente valorizado, feliz e, acima de tudo, em casa".

Apesar do "encaixe financeiro significativo" ser importante para os braguistas, o clube enalteceu "a atitude do capitão Ricardo Horta e agradece mais esta inequívoca demonstração de profissionalismo e dedicação".

"Perante todos estes factos, o SC Braga apresentou, de imediato, uma proposta de renovação a Ricardo Horta por mais cinco anos (até 2026)", finaliza a missiva.