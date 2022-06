Ricardo Horta: "Tentei aproveitar cada minuto que o mister me concedeu"

JN/Agências Hoje às 00:07 Facebook

Ricardo Horta, que tem estado em destaque pelo alegado interesse do Benfica em ir buscá-lo ao S. C. Braga, voltou a representar a seleção nacional quase oito anos depois e salvou-a do desaire em Espanha (1-1).

Segundo as palavras de Fernando Santos no final do encontro inaugural do Grupo A2 da edição 2022/23 da Liga das Nações, esse papel estava reservado para Cristiano Ronaldo - "estive sempre a contar que poderia entrar na segunda parte e resolver o jogo" -, mas o herói foi o avançado bracarense.

Na segunda internacionalização AA, depois da estreia a 7 de setembro de 2014, com um inesperado desaire por 1-0 na receção à Albânia, Ricardo Horta foi a quarta e penúltima aposta do selecionador nacional, aos 72 minutos.

Depois de Rúben Neves, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo e antes de Matheus Nunes, o avançado de 27 anos foi lançado para o lugar de Rafael Leão e, 10 minutos depois, marcou o golo do empate - anulando o de Morata, aos 25 -, servido por João Cancelo.

No embate de 2014, em Aveiro, Ricardo Horta também foi lançado no decorrer do jogo, e igualmente com Portugal a perder por 1-0, então aos 56 minutos, em substituição de William Carvalho, mas, dessa vez não conseguiu fazer a diferença.

A formação das quinas acabou mesmo por sofrer uma escandalosa derrota na receção aos albaneses, na estreia na qualificação para o Euro2016, e Paulo Bento foi demitido, sendo contratado Fernando Santos.

O atual selecionador luso nunca apostou no avançado bracarense, até à mais recente convocatória, para os quatro primeiros encontros de Portugal no Grupo A2 da Liga das Nações.

No Estádio Benito Villamarín, Ricardo Horta começou no banco, ao lado do companheiro de equipa nos arsenalistas David Carmo, que procurava a estreia, e acabou por ser lançado e marcar na sua segunda internacionalização AA.

Quanto à partida contra a Espanha, o avançado afirmou que Portugal queria a vitória. "A cada jogo Portugal entra a pensar na vitória, mas jogámos contra uma grande seleção, com os melhores jogadores do mundo", disse o jogador, avançando: "Estou feliz pelo empate no final, mas queiramos a vitória. Ainda faltam muitos jogos, temos mais três e vamos tentar vencer".

"Não estávamos a encontrar os espaços certos, a segunda parte foi muito melhor e traduziu-se no golo", acrescentou Ricardo Horta.

Sobre o regresso à seleção avançou: "Tentei aproveitar cada minuto que o mister me concedeu e, felizmente, conseguimos o empate. Não era o resultado que ambicionávamos, queremos sempre entrar para ganhar, mas defrontámos uma grande seleção, com os melhores jogadores do mundo e o empate acaba por ser positivo pelo geral do jogo".

O avançado luso já tinha acabado a época em grande, ao serviço do S. C. Braga, ao tornar-se o melhor marcador da história do clube, ao chegar aos 93 golos.

Na época 2021/22, Ricardo Horta destacou-se, sobretudo, na Liga Portugal, ao marcar 19 golos, sendo o terceiro melhor marcador da prova, apenas atrás do uruguaio Darwin Núñez (26, pelo Benfica) e do iraniano Taremi (20, pelo F. C. Porto).

Após o final do campeonato, o internacional luso tem sido notícia pelo alegado interesse do Benfica, clube que representou na formação. Aliás, o interesse das águias foi abordado na conferência de imprensa no final da partida, mas o jogador, que na "flash interview" disse estar "focado na seleção", nem teve tempo de responder, pois foi interrompido pelo assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, que não permitiu perguntas além das relacionadas com a seleção nacional.