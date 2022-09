"Ricardo Horta vai estar ainda melhor", diz Artur Jorge

Artur Jorge, treinador do Braga, acredita que o dérbi minhoto, frente ao V. Guimarães, vai ser um bom espetáculo e garantiu que Ricardo Horta está em excelente forma.

"Vamos ver daqui para a frente um Ricardo Horta ainda melhor e na sua plenitude, porque no fim de contas estas questões de mercado acabam por ter impacto na parte emocional do jogador. O Ricardo é um tremendo profissional e fez quatro jogos bons", afirmou, nesta sexta-feira, em conferência de Imprensa.

Racic assinou recentemente pelos minhotos. "É um jogador que conhece bem o campeonato português e vai trazer qualidade, tornando a equipa mais competitiva", sublinhou.

Relativamente ao duelo com os vimaranenses, que se realiza no sábado (15.30 horas), Artur Jorge acredita que o seu conjunto está preparado. "Sei a importância deste jogo, mais do que em relação ao adversário. Não muda nada por ser um dérbi, porque o que quero é ganhar jogos e, nesse sentido, quero ganhar amanhã", realçou.

Com dez pontos conquistados em quatro jornadas, o Braga encontra-se no segundo lugar, na classificação. "As expectativas estão muito altas mas temos de olhar para este jogo com respeito e sermos ainda mais fortes do que fomos em Arouca".