Ricardo Horta vale mais três pontos ao Braga

Arsenalistas batem Tondela pela margem mínima e voltam a ter mais quatro pontos do que o Gil Vicente na luta pelo quarto lugar.

A ressaca europeia do Braga acabou bem. Depois da derrota na Moldávia para a Liga Europa, a equipa de Carlos Carvalhal reagiu e foi a Tondela somar a segunda vitória seguida na Liga.

Este domingo, a contar para a 23.ª jornada da Liga, o nulo resistiu até aos 58 minutos, altura em que Ricardo Horta marcou e lançou os braguistas para a vitória.

Com este resultado, o Braga volta a deixar o Gil Vicente para trás na luta pelo quarto lugar e aproxima-se do Benfica, tendo agora menos sete pontos do que as águias, terceiras classificadas.

Já o Tondela, sofreu a terceira derrota seguida no campeonato e caiu para o 16.º lugar.