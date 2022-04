Ricardo Horta vale nova vitória ao Braga

JN Ontem às 23:08 Facebook

Braguistas marcaram aos 90 minutos e derrotaram o Belenenses SAD, que dá mais um passo atrás na luta pela permanência.

A duas jornadas do final do campeonato, o Belenenses SAD está praticamente condenado à descida, depois de perder, este sábado, com o Braga (0-1).

Com esta derrota, os azuis, que, em caso de vitória, podiam ascender ao 16.º lugar, mantêm-se na última posição, agora com menos cinco pontos do que o Arouca, a primeira equipa acima da linha de água.

No Jamor, o resultado ficou decidido mesmo em cima do apito final, com Ricardo Horta a voltar a desequilibrar a favor do Braga, que jogou em superioridade numérica a partir dos 83 minutos, devido à expulsão de Sandro.