JN Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

De regresso após ter estado indisponível para jogar contra o Sporting, Ricardo Horta entrou aos 65 minutos para marcar o golo que deu a vitória ao Braga frente ao Moreirense nos minutos finais.

Os Gverreiros entraram bem na partida da terceira jornada, contra o Moreirense, com rasgos de qualidade coletiva e a praticar bom futebol. A bela exibição na primeira parte resultou no primeiro golo de Fábio Martins, aproveitando uma recarga defendida por Pasinato, para colocar os bracarenses em vantagem na partida, sendo que, pouco depois, Iuri Medeiros estreou-se a marcar em 2021/22 e valeu ao Braga a vantagem ao intervalo.

No regresso dos balneários o caso mudou de figura e a equipa de Moreira de Cónegos sentiu que não tinha nada a perder, ficando mais atrevida. A partida ficou mais equilibrada com ataques perigosos de parte a parte e Steven Vitória reduziu, de penálti aos 80 minutos. O golo animou o Moreirense e, passado três minutos, Paulinho, que entrara no decorrer da segunda parte, empatou a contenda.

Quando já todos previam um empate o capitão do Braga, Ricardo Horta, apareceu na cara de Pasinato e não tremeu, introduzindo a bola, com classe, no canto inferior da baliza e garantindo os três pontos à equipa de Carvalhal, já na compensação.

Assim o Moreirense soma a segunda derrota em três jogos, enquanto o Braga conquistou a segunda vitória na Liga Portugal.

Veja aqui os golos da partida:

1-0: Fábio Martins

PUB

2-0: Iuri Medeiros

2-1: Steven Vitória (gp)

2-2: Paulinho

3-2: Ricardo Horta