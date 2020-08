Ricardo Mangas é pantera nos próximos quatro anos

Ontem às 23:42 Facebook

O Boavista anunciou, esta terça-feira, a contratação do lateral esquerdo Ricardo Mangas, que terminou uma ligação de três temporadas ao Desportivo das Aves.

Aos 21 anos, o atleta, formado no Benfica, já assinou contrato com os axadrezados e conheceu os cantos ao Estádio do Bessa, a sua nova casa até 2024.

Depois de vencer a Liga Revelação e a Taça Revelação ao serviço da equipa sub-23 dos avenses em 2018/19, Ricardo Mangas estreou-se na Liga portuguesa na época que agora terminou, tendo alinhado em 19 partidas do campeonato nacional e outras tantas ao serviço dos sub-23 do Aves.

Trata-se da segunda contratação assegurada pelos axadrezados para 2020/21, depois do francês Hamache, também lateral esquerdo e, curiosamente, também com 21 anos.