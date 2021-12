Ricardo Martins deixa comando técnico do Berço

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:28 Facebook

Equipa do Campeonato de Portugal averbou nova derrota na Série B e vai contratar um novo treinador para tentar evitar a despromoção ao futebol distrital.

Ricardo Martins rescindiu, amigavelmente, o contrato que o ligava ao Berço até final da temporada. Após nova derrota na Série B do Campeonato de Portugal, no reduto do Amarante, o treinador apresentou a demissão. "Ricardo Martins e o Berço Sport Clube cessaram de forma amigável a ligação contratual existente. As razões expostas pelo míster foram claras, e tornaram irreversível o fim de um longo ciclo", anunciaram os responsáveis vimaranenses, numa nota oficial.

Os dirigentes não pouparam nos elogios ao jovem treinador. "O projeto do Berço perde um dos criadores. Perde um lutador genuíno e um vencedor com mérito. Um homem sério e um grande profissional. Ao Ricardo Martins, o Berço Sport Clube deve gratidão e um lugar especial na sua história. O Berço deseja ao mister Ricardo Martins e à sua equipa técnica as maiores felicidades e renovados sucessos desportivos", acrescentam.