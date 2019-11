Ricardo Nunes está de volta à competição após vencer um cancro

Hoje às 18:48 Facebook

Ricardo Nunes, guarda-redes do GD Chaves, fez a maior defesa da carreira dele e venceu um problema oncológico, regressando à competição três meses depois.

Faz hoje precisamente três meses que o guardião do GD Chaves, Ricardo Nunes, foi diagnosticado com um problema oncológico, antes da partida contra o Mafra, a contar para a 2.ª jornada da LigaPro. Foi operado pouco tempo depois e esteve em período de recuperação até agora.

Adeptos flavienses a exibir tarja de apoio a Ricardo enquanto lutava contra a doença oncológica Foto: Global Imagens/Rui Manuel Ferreira

Ricardo Nunes está recuperado e regressará à competição sem limitações. Estará presente no treino do conjunto flaviense amanhã, sob orientação de José Mota e pode ser opção para a partida da 4ª eliminatória da Taça de Portugal contra o Belenenses SAD, como é transmitido pelo Grupo Desportivo de Chaves, em comunicado oficial no Facebook.

Ricardo Nunes é atleta dos flavienses desde 2016, por empréstimo do F.C. Porto e na época seguinte, assinou em definitivo pelo Chaves. Esta época tinha realizado apenas uma partida.